OpenAI et Oracle prévoient un centre de données Stargate de 1 gigawatt dans le Michigan avec Related Digital
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

OpenAI, Oracle ORCL.O et Related Digital vont construire un campus de centres de données de plus d'un gigawatt à Saline Township, Michigan, dans le cadre de leur initiative Stargate visant à accroître la capacité de l'infrastructure d'intelligence artificielle aux États-Unis.

L'annonce faite jeudi souligne l'appétit croissant de l'industrie de l'IA pour la puissance de calcul, motivé par la recherche d'une technologie capable d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.

Les entreprises ont déclaré qu'il s'agissait d'un investissement de plusieurs milliards de dollars, sans divulguer le chiffre exact. Les dirigeants de l'industrie ont déclaré que 1 GW de puissance informatique, suffisante pour alimenter environ 750 000 foyers américains, peut coûter environ 50 milliards de dollars.

La construction devrait commencer au début de l'année 2026.

Le projet fait partie de l'expansion Stargate de 4,5 GW d'Oracle et d'OpenAI et, avec six autres sites américains, il porte la capacité prévue du groupe d'infrastructure à plus de 8 GW et l'investissement total à plus de 450 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

OpenAI a déclaré que cette décision permettait à Stargate d'être en avance sur le calendrier de réalisation de son engagement de 500 milliards de dollars pour 10 GW. La startup a donné peu de détails sur la manière dont elle prévoit de financer ces dépenses.

En début de semaine, elle a achevé une restructuration qui permet au fabricant de ChatGPT de s'éloigner de ses racines non lucratives. Reuters a rapporté qu'elle préparait le terrain pour une introduction en bourse qui pourrait valoriser l'entreprise jusqu'à 1 000 milliards de dollars.

Mais la hausse des valorisations des entreprises d'IA et leurs engagements massifs en matière de dépenses d'IA, qui s'élèvent à plus de 1 000 milliards de dollars pour OpenAI, ont fait craindre que le boom de l'IA ne se transforme en bulle spéculative.

OpenAI a déclaré jeudi que Related Digital développerait le projet du Michigan, qui devrait créer plus de 2 500 emplois syndiqués dans le secteur de la construction.

"Ce projet permettra au Michigan de jouer un rôle clé dans la construction de l'infrastructure d'IA qui alimentera la prochaine génération d'innovations américaines", a déclaré Peter Hoeschele, vice-président de l'informatique industrielle d'OpenAI.

