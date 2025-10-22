OpenAI et Oracle annoncent la création d'un centre de données Stargate dans le Wisconsin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI, Oracle ORCL.N et Vantage Data Centers, développeront un campus de centres de données à l'extérieur de Milwaukee, à Port Washington, Wisconsin, dans le cadre du projet Stargate, ont déclaré les entreprises mercredi.