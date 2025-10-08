 Aller au contenu principal
OpenAI et Anthropic recherchent des fonds d'investisseurs pour régler les litiges en matière d'IA, selon le FT
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 06:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI et Anthropic étudient la possibilité d'utiliser des fonds d'investisseurs pour régler d'éventuelles poursuites judiciaires de plusieurs milliards de dollars, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

