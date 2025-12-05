Retour de la "doctrine Monroe", hostilité envers l'Europe... : la nouvelle stratégie de sécurité américaine à travers les continents

L'administration Trump a publié vendredi un document qui redéfinit sa "Stratégie de sécurité nationale" en ligne avec la philosophie du président américain de mettre en avant "l'Amérique d'abord".En voici les principaux points par continent.

Donald Trump, à Washington DC, le 4 décembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

EUROPE

La stratégie réserve ses propos les plus sévères à l'Europe, soutenant les affirmations de l'extrême droite selon lesquelles le Vieux continent est confronté à un "effacement civilisationnel" dû à l'immigration. "Il est plus que plausible que, d'ici quelques décennies au plus tard, les membres de l'Otan deviennent majoritairement non européens", dit ce document de 33 pages.

"Il est légitime de se demander s'ils percevront leur place dans le monde, ou leur alliance avec les Etats-Unis, de la même manière que ceux qui ont signé la charte" de l'organisation, ajoute le texte. Le document appelle encore à "cultiver la résistance" au sein de l'Europe, employant un langage extraordinaire à l'égard des principaux alliés de l'Amérique.

L'administration dénonce également la "censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique" en Europe, faisant notamment allusion aux efforts visant à contenir l'extrême droite dans certains pays. Le document promet également qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'Otan, l'alliance transatlantique dont les Etats-Unis sont la puissance clé, anéantissant une fois de plus les espoirs de l'Ukraine qui subit l'invasion russe.

AMERIQUE LATINE

C'est la résurrection de la doctrine Monroe, la déclaration de 1823 des Etats-Unis selon laquelle l'Amérique latine est leur chasse gardée. Dans ce que la stratégie appelle le "corollaire Trump" à la doctrine, il est question de "restaurer la suprématie américaine" en Amérique latine.

Elle affirme notamment que les Etats-Unis doivent chercher à accéder aux ressources et aux emplacements stratégiques en Amérique latine et veiller à ce que les gouvernements soient "suffisamment stables et bien gouvernés pour prévenir et décourager les migrations massives vers les Etats-Unis".

Faisant allusion à la Chine, la stratégie indique que les États-Unis "refuseront aux concurrents non hémisphériques la possibilité de positionner des forces ou d'autres capacités menaçantes, ou de posséder ou de contrôler des actifs stratégiques."

ASIE

Après des décennies durant lesquelles les Etats-Unis se sont concentrés sur la montée en puissance de la Chine, l a stratégie décrit la puissance asiatique comme un concurrent, mais se concentre principalement sur l'économie. "Nous rééquilibrerons les relations économiques entre les Etats-Unis et la Chine, en donnant la priorité à la réciprocité et à l'équité afin de restaurer l'indépendance économique américaine", dit le texte.

Concernant Taïwan, revendiqué par Pékin, le document s'en tient aux appels des Etats-Unis en faveur du maintien du statu quo. Mais il appelle le Japon et la Corée du Sud, alliés des Etats-Unis liés par un traité, à contribuer davantage à la défense de Taïwan.

Le document exprime son enthousiasme pour le renforcement des liens avec l'Inde, qui a été courtisée par les présidents américains successifs, mais qui a connu des frictions avec Donald Trump. La stratégie appelle les Etats-Unis à encourager New Delhi, historiquement non alignée mais qui entretient des relations tendues avec la Chine, "à contribuer à la sécurité indo-pacifique".

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient a longtemps dominé la politique étrangère américaine, mais ce document, à l'instar de ceux des administrations précédentes, préconise d'y accorder moins d'importance.

Il affirme que l'indépendance énergétique croissante signifie que les Etats-Unis ne dépendront plus autant du pétrole du Golfe, et souligne l'affaiblissement de l'Iran suite aux attaques américaines et israéliennes.

La stratégie est relativement peu explicite au sujet d'Israël, qui a longtemps été une priorité absolue pour les Etats-Unis, se contentant de dire que ce pays devrait être "en sécurité". Quant à l'Afrique, la nouvelle stratégie se limite à appeler à une transition vers l'abandon de l'aide au profit de la sécurisation des ressources essentielles.