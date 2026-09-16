OpenAI envisagerait une levée de fonds sur la base d'une valorisation de 1.200 milliards de dollars en vue de son introduction en bourse, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
OpenAI a récemment mené des discussions avec de grands investisseurs au sujet d’une nouvelle levée de fonds qui porterait la valorisation du créateur de ChatGPT à environ 1.200 milliards de dollars avant son introduction en bourse, a rapporté mardi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.
* Les discussions avec les investisseurs en sont à un stade précoce et ce chiffre pourrait évoluer au cours des prochains mois, précise l'article, ajoutant que ce sont les investisseurs, et non l'entreprise, qui ont pris l'initiative de ces discussions.
* OpenAI n'a pas souhaité commenter cet article.
* La société avait clôturé un tour de table en mars avec 122 milliards de dollars de capitaux engagés, ce qui la valorisait à 852 milliards de dollars.
* Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré samedi que la société n’entrerait pas en bourse en 2026, invoquant des préoccupations en matière de sécurité liées à l’intelligence artificielle.
* OpenAI et son concurrent Anthropic militent en faveur d’une réglementation plus stricte de l’intelligence artificielle afin de garantir que cette technologie soit développée de manière à promouvoir la sécurité, face aux inquiétudes concernant la sûreté et les risques d’abus.
* Anthropic devrait lancer son introduction en bourse au plus tôt à la mi-octobre et finaliser sa cotation quelques jours avant les élections de mi-mandat américaines de novembre, a rapporté Reuters au début du mois.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer