OpenAI envisage un contrat avec l'Otan, selon une source

OpenAI envisage un contrat pour déployer sa technologie d'intelligence artificielle sur les réseaux "non classifiés" de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), a déclaré mardi une personne au fait du dossier, quelques jours après que le propriétaire de ChatGPT a conclu un accord avec le Pentagone.

Le Wall Street Journal a d'abord rapporté qu'OpenAI envisageait un accord avec l'Otan. Selon le journal, le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, avait initialement déclaré lors d'une réunion de l'entreprise que celle-ci cherchait à se déployer sur tous les réseaux classifiés de l'Otan, mais une porte-parole de l'entreprise a ensuite précisé au journal que Altman s'était mal exprimé et que l'opportunité de contrat concernait les "réseaux non classifiés" de l'Otan.

L'Otan, une alliance militaire de 32 membres, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

OpenAI, qui est soutenue par Microsoft MSFT.O , Amazon AMZN.O et d'autres, a annoncé un accord à la fin de la semaine dernière pour déployer sa technologie dans le réseau classifié du Pentagone, après que le président américain Donald Trump a ordonné au gouvernement de cesser de travailler avec son rival Anthropic.

SURVEILLANCE DE MASSE Le retrait d'Anthropic fait suite à une impasse dans les négociations contractuelles avec le Pentagone sur l'utilisation de la technologie de l'entreprise. Le directeur général d'Anthropic , Dario Amodei, avait souligné l'opposition de l'entreprise à ce que le Pentagone utilise ses modèles d'IA pour la surveillance domestique de masse ou pour alimenter des armes entièrement autonomes. Le Pentagone a déclaré précédemment qu'il n'était pas intéressé par l'utilisation de l'IA pour effectuer une surveillance de masse des Américains ou pour développer des armes fonctionnant sans intervention humaine, mais qu'il souhaitait que toute utilisation légale de l'IA soit autorisée. Dans une déclaration mise à jour lundi, après avoir conclu un accord vendredi, OpenAI a déclaré que ses systèmes d'IA "ne seront pas utilisés intentionnellement pour la surveillance intérieure des personnes et des ressortissants américains", ajoutant que le Pentagone a également affirmé que les services d'IA ne seraient pas utilisés par les agences de renseignement telles que la National Security Agency (NSA).

"Je pense qu'il s'agit d'un exemple de décision complexe, mais juste, avec des conséquences extrêmement difficiles pour la marque et des relations publiques très négatives pour nous à court terme", a déclaré Altman lors d'une réunion de l'entreprise mardi, en faisant référence à l'accord avec le Pentagone, selon le Wall Street Journal.