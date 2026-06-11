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OpenAI envisage des baisses de prix drastiques, anticipant une guerre pour les utilisateurs avec Anthropic, selon le WSJ
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 03:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI envisage de réduire considérablement les tarifs facturés à ses utilisateurs afin de ravir des clients à son concurrent Anthropic, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

La société pourrait baisser les prix des jetons, l'unité de base permettant d'évaluer les coûts de l'IA, bien que les discussions soient encore en cours, ajoute l'article.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.

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