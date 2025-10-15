OpenAI élabore un plan quinquennal pour couvrir 1 000 milliards de dollars de dépenses promises, selon le FT

Le propriétaire de ChatGPT, OpenAI, travaille sur de nouvelles lignes de revenus, des partenariats d'emprunt et planifie de nouvelles levées de fonds dans le cadre d'une stratégie quinquennale visant à couvrir plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses promises, a rapporté le Financial Times mercredi.