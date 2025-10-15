 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,15
-0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

OpenAI élabore un plan quinquennal pour couvrir 1 000 milliards de dollars de dépenses promises, selon le FT
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 06:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire de ChatGPT, OpenAI, travaille sur de nouvelles lignes de revenus, des partenariats d'emprunt et planifie de nouvelles levées de fonds dans le cadre d'une stratégie quinquennale visant à couvrir plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses promises, a rapporté le Financial Times mercredi.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank