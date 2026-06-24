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OpenAI dévoile une puce sur mesure conçue en collaboration avec Broadcom pour renforcer son infrastructure d'IA
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* OpenAI prévoit de déployer Jalapeño d'ici la fin de l'année

* Le directeur général de Broadcom a déclaré que Jalapeño était comparable à Blackwell de Nvidia et aux unités de traitement tensoriel de Google

* OpenAI a conçu Jalapeño pour l'inférence afin de répondre aux requêtes des chatbots

par Max A. Cherney

OpenAI a présenté mercredi sa première puce d’intelligence artificielle sur mesure, conçue en collaboration avec Broadcom AVGO.O , dans le but d’accélérer le développement de son infrastructure.

Les laboratoires d’IA tels qu’OpenAI et Anthropic peinent à obtenir la puissance de calcul suffisante pour faire fonctionner les chatbots et les applications de codage les plus récents et les plus puissants. Certains, comme OpenAI, se sont tournés vers le développement de puces en interne afin de réduire les coûts et de créer une alternative aux processeurs graphiques (GPU) de Nvidia NVDA.O couramment utilisés pour l’IA.

Les ingénieurs d’OpenAI ont conçu cette puce, baptisée “Jalapeño”, en collaboration avec Broadcom, pour effectuer une tâche spécifique de l’IA appelée “inférence”, au cours de laquelle les données sont traitées afin de répondre à la requête d’un utilisateur adressée à un chatbot tel que ChatGPT.

La puce mise au point par l’équipe est aussi performante que les puces Blackwell de Nvidia ou que les unités de traitement de tenseurs (TPU) conçues par Google GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a déclaré Hock Tan, directeur général de Broadcom, lors d’un entretien avec Reuters.

Le processeur Jalapeño est conçu pour fonctionner rapidement et efficacement avec les grands modèles linguistiques (LLM) qui alimentent de nombreuses applications d’IA, a déclaré Richard Ho, responsable du matériel chez OpenAI.

“Nous pensons qu’il sera performant sur toutes les futures itérations des LLM”, a déclaré M. Ho à Reuters.

La société prévoit de déployer Jalapeño d’ici la fin de l’année, ce qui constitue la première étape d’un plan de développement de puces sur plusieurs générations, a précisé OpenAI.

Le fabricant canadien d’électronique Celestica CLS.TO se chargera de la fabrication des systèmes de serveurs qui, tout comme les puces, seront exclusivement utilisés par OpenAI.

La société de San Francisco a indiqué disposer d’échantillons de la puce en fonctionnement dans ses laboratoires, et que ceux-ci fonctionnaient selon les objectifs de consommation d’énergie et de performances avec le modèle d’IA GPT-5.3-Codex-Spark de l’entreprise.

Il a fallu environ neuf mois aux ingénieurs de l’entreprise pour finaliser la conception de la puce avant de la confier à la société taïwanaise TSMC 2330.TW pour sa fabrication, en partie grâce à l’utilisation de l’IA pour accélérer certains aspects spécifiques du processus, a précisé OpenAI.

C’est Reuters qui a été le premier à révéler qu’OpenAI envisageait de fabriquer sa propre puce en 2023.

Pour fabriquer leurs propres puces en interne, Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Google se sont tournés vers des entreprises telles que Broadcom et Marvell MRVL.O , qui fournissent des services de conception spécifiques et une propriété intellectuelle difficiles à reproduire en interne.

Anthropic envisage de développer sa propre puce d’IA , ont indiqué des sources à Reuters en avril.

Pour l’instant, cependant, en raison de la forte hausse de la demande en mémoire liée à l’IA , la marge bénéficiaire de Broadcom sur les puces sur mesure n’est pas aussi élevée que sur certaines de ses autres puces, telles que les commutateurs réseau, a déclaré M. Tan. Les puces d’IA nécessitent de grandes quantités de mémoire à large bande passante, ce qui pèse sur les marges de Broadcom sur ses puces d’IA sur mesure, a-t-il ajouté. M. Tan a précisé que les sociétés sud-coréennes SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS fournissaient des puces mémoire à Broadcom.

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