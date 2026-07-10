OpenAI dévoile sa "super-application" tant attendue alors que la rivalité avec Anthropic s'intensifie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ChatGPT Work s'adresse aux utilisateurs non-développeurs qui ont besoin de fonctionnalités de codage basées sur l'IA pour créer des documents, des présentations et des sites web

* Ce lancement place OpenAI en concurrence directe avec Claude Cowork d’Anthropic et Copilot Cowork de Microsoft

* Le service sera d’abord proposé aux utilisateurs des formules Pro, Enterprise et Edu, avant d’être étendu aux formules Plus et Business

(Ajoute des estimations de prix, des entretiens avec le chef de produit d'OpenAI et un analyste tout au long de l'article) par Deepa Seetharaman et Juby Babu

OpenAI a présenté jeudi un nouvel agent d'IA destiné à aider les cols blancs à accéder à la puissance des outils de programmation sans se ruiner. Cet agent, baptisé ChatGPT Work, combine le célèbre chatbot d’OpenAI avec son outil de codage IA, Codex, pour créer des documents, des présentations et des sites web, a indiqué la société. Le service s’appuie sur le modèle d’IA le plus avancé d’OpenAI, GPT-5.6 , qui a également été dévoilé jeudi. Le lancement de ce modèle avait été reporté le mois dernier à la demandedu gouvernement américain , en raison de craintes liées à la sécurité nationale.

ChatGPT Work est une réponse directe à Claude Cowork d’Anthropic, un agent lancé en janvier et capable de planifier et d’exécuter de manière autonome des tâches en plusieurs étapes.

Ce lancement reflète l’intensification de la concurrence dans le domaine du développement et de la commercialisation d’outils d’IA à usage professionnel, alors que les entreprises technologiques cherchent à tirer parti de la demande croissante d’agents autonomes capables d’accomplir des tâches complexes avec un minimum d’intervention humaine. Anthropic et OpenAI — qui se préparent toutes deux à une éventuelle introduction en bourse prochainement — se disputent le marché des entreprises, plus lucratif que la vente de produits aux consommateurs.

ChatGPT Work et Claude Cowork sont tous deux conçus pour les non-programmeurs qui souhaitent exploiter les capacités des outils de codage basés sur l’IA, souvent plus performants que les chatbots classiques mais nécessitant des connaissances spécialisées. Les responsables d’OpenAI ont souligné que leurs nouvelles offres seraient à la fois moins chères et plus largement accessibles que les produits de leurs concurrents. L’entreprise a lancé trois versions différentes de son modèle 5.6. "Vous pouvez utiliser la capacité de ce modèle à coder pour résoudre des problèmes dans tous les secteurs d’activité", a déclaré Ty Geri, chef de produit pour ChatGPT Work, lors d’une interview. M. Geri a décrit le modèle 5.6 d’OpenAI comme "compétitif face à des modèles bien plus chers, deux fois plus rapides et bien moins chers". L’annonce de jeudi souligne également une préoccupation croissante parmi les entreprises concernant le coût élevé de l’utilisation de ces outils d’IA. Max Weinbach, analyste au sein du cabinet de conseil Creative Strategies, a déclaré que la plus petite version du nouveau modèle d’OpenAI était capable d’accomplir une tâche aussi bien que la plus grande version — mais pour un cinquième du coût.

"C’est la première fois que je vois des petits modèles accomplir ce genre de tâches", a-t-il déclaré.

Avant ce lancement, l’offre d’OpenAI en matière d’agents comprenait Operator et deep research, regroupés par la suite au sein de ChatGPT Agent pour les utilisateurs particuliers, ainsi que Workspace Agents pour l’automatisation des flux de travail en entreprise. ChatGPT Work sera déployé jeudi sur le Web et sur mobile, en commençant par les utilisateurs Pro, Enterprise et Edu, puis s’étendra aux utilisateurs Plus et Business au cours des prochains jours. OpenAI a également annoncé une nouvelle application de bureau ChatGPT ainsi qu’une fonctionnalité de sites Web hébergés permettant aux utilisateurs de créer et de partager des sites Web directement via ChatGPT Work.