OpenAI confie à l'ancien ministre britannique des finances George Osborne la direction de l'expansion mondiale de Stargate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a nommé l'ancien ministre britannique des Finances George Osborne au poste de directeur général et chef de son initiative "OpenAI for Countries", a déclaré la société mardi, alors que le fabricant de ChatGPT intensifie ses efforts pour travailler avec les gouvernements sur les stratégies nationales en matière d'IA.

George Osborne, qui a été chancelier de l'échiquier de 2010 à 2016, prendra ses fonctions en janvier et supervisera l'expansion de l'initiative OpenAI for Countries, a indiqué OpenAI.

OpenAI for Countries est une expansion à l'étranger de l'initiative "Stargate" de 500 milliards de dollars visant à construire des centres de données aux États-Unis.

L'entreprise décrit OpenAI for Countries comme un moyen de s'assurer que les systèmes d'IA sont construits sur des valeurs démocratiques tout en soutenant les écosystèmes d'innovation, l'éducation et l'infrastructure au niveau local.

OpenAI a déclaré qu'Osborne devrait participer à son événement au Forum économique mondial de Davos le mois prochain.

La nomination de George Osborne souligne l'intérêt mondial croissant pour l'IA en tant qu'infrastructure nationale essentielle et les enjeux géopolitiques liés à la manière dont elle est gouvernée.