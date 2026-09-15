OpenAI collabore avec Anthropic et Google sur la sécurité de l'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2)

OpenAI collabore avec ses concurrents Anthropic et Google DeepMind ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) sur la sécurité de l’IA, a rapporté mardi Bloomberg News, citant Chris Lehane, responsable des affaires internationales du créateur de ChatGPT.

Les inquiétudes mondiales concernant les risques existentiels liés à l’IA se sont accrues après que les dirigeants des principaux laboratoires américains spécialisés dans l’IA se sont réunis ce week-end pour afficher leur unité et appeler à une pause dans le développement de cette technologie .

Selon cet article, M. Lehane a déclaré qu’OpenAI était en pourparlers avec Anthropic et Google depuis plusieurs semaines et qu’il ne pensait pas que ces trois entreprises d’IA aient besoin d’une dérogation concurrence pour se coordonner sur les questions de sécurité.

“Il vaut mieux essayer de travailler ensemble pour donner la priorité à la sécurité”, a déclaré M. Lehane lors d’une conférence de presse à Washington, selon Bloomberg News.

De passage à Washington pour rencontrer des législateurs, M. Lehane a indiqué qu’OpenAI soutiendrait toute législation bipartisane visant à atténuer les risques catastrophiques liés à l’IA, selon cet article.

OpenAI, Alphabet et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les informations de cet article.