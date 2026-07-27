OpenAI cherche une garantie de Nvidia pour financer un méga-centre de données

Selon des informations du Wall Street Journal, OpenAI négocie avec Nvidia une garantie financière pouvant atteindre 250 milliards de dollars afin de lever les fonds nécessaires à la construction d'un campus de centres de données de 10 gigawatts dans l'Ohio, un projet dont le coût total pourrait dépasser 500 milliards de dollars.

OpenAI discute avec Nvidia d'une garantie pouvant atteindre 250 milliards de dollars pour faciliter le financement d'un vaste campus de centres de données dans le comté de Pike, dans l'Ohio. Cette garantie permettrait à OpenAI de lever de la dette en s'appuyant sur la qualité de crédit de Nvidia afin de couvrir les coûts de construction et de location du site, sans inclure l'achat des puces du fabricant, qui fait l'objet de négociations distinctes. Les discussions restent en cours et pourraient encore évoluer.

Le futur complexe, implanté sur l'ancien site d'une usine d'enrichissement d'uranium, disposerait d'une capacité de 10 gigawatts, soit une consommation annuelle d'électricité comparable à celle d'environ huit millions de foyers américains. Son coût total pourrait dépasser 500 milliards de dollars. Ce projet s'inscrit dans la stratégie d'OpenAI visant à sécuriser les capacités de calcul nécessaires à la croissance de ses services, alors que la concurrence s'intensifie avec Anthropic, Google, Amazon et Meta, qui investissent eux aussi massivement dans leurs infrastructures d'intelligence artificielle.

Nvidia avait annoncé en septembre son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI dans le cadre d'un partenariat stratégique, mais cette opération ne s'est finalement pas concrétisée. Le groupe a néanmoins participé à hauteur de 30 milliards de dollars au tour de table record réalisé par OpenAI en mars. Désormais valorisée à près de 1 000 milliards de dollars, la société prépare son introduction en Bourse tout en faisant face à la montée des modèles à poids ouverts, principalement développés en Chine, qui pourraient renforcer la concurrence et peser sur sa capacité à maintenir ses prix.