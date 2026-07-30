OpenAI baisse les prix de ses modèles de petite taille alors que les entreprises examinent de près leurs dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

OpenAI a fortement réduit jeudi les prix de ses modèles d’IA d’entrée et de milieu de gamme, une décision qui pourrait intensifier la concurrence dans le secteur, alors que les entreprises américaines sont en concurrence avec des rivaux chinois moins chers pour attirer des clients de plus en plus méfiants face à la flambée des coûts de cette technologie.

Le créateur de ChatGPT a réduit de 80 % le coût de son modèle GPT-5.6 Luna, le plus petit de sa gamme, et de 20 % celui de son modèle de milieu de gamme, Terra, tout en laissant inchangé le prix de son modèle phare, Sol, le plus puissant de sa gamme.

Ces baisses montrent que la surveillance accrue des coûts par les entreprises, confrontées à des factures d’IA exorbitantes, oblige les laboratoires américains à repenser leur tarification. De nombreux directeurs généraux du secteur technologique ont également déclaré ces derniers mois que des options d’IA moins coûteuses étaient essentielles à l’adoption généralisée de cette technologie.

La nouvelle tarification d’OpenAI met également la pression sur Anthropic, dont les modèles “Claude” dominent le marché des entreprises et des développeurs, mais se situent dans le segment haut de gamme du marché. Les deux entreprises subissent la pression de concurrents chinois open source, tels que le GLM-5.2 de Z.ai, qui offrent des performances quasi équivalentes à moindre coût.

Selon les analystes, cette baisse des prix pourrait stimuler l’utilisation des technologies d’OpenAI et d’Anthropic, mais peser sur leurs finances à l’approche de leurs introductions en bourse très attendues.

Bien que les baisses de prix annoncées jeudi ne concernent que les modèles de petite et moyenne envergure d’OpenAI, l’entreprise a déclaré que cela profiterait tout de même largement aux entreprises, car ces modèles peuvent désormais effectuer des tâches qui nécessitaient jusqu’à récemment un système haut de gamme, et ce à un coût bien moindre.

Avec cette nouvelle tarification, les entreprises utilisant la technologie d’OpenAI paieront moins cher pour chaque million de “tokens”, c’est-à-dire les unités servant à mesurer l’utilisation de l’IA, qu’elles font passer par les modèles.

L’envoi de texte vers Luna passe de 1 dollar à 20 cents par million de tokens, et celui vers Terra de 2,50 dollars à 2 dollars, tandis que la génération de réponses passe respectivement de 6 dollars et 15 dollars à 1,20 dollar et 12 dollars.

Le modèle de milieu de gamme d’Anthropic, Claude Sonnet 4.6, coûte quant à lui 3 dollars par million de tokens d’entrée et 15 dollars par million de tokens de sortie, soit des tarifs supérieurs à ceux de Terra.

OpenAI a expliqué que cette baisse des prix était en partie rendue possible par les gains d’efficacité apportés par GPT-5.6, notamment la capacité du modèle à améliorer le code et à optimiser les performances pendant le développement interne.

Dans l’ensemble, les prix des tokens ont baissé au cours de l’année écoulée, mais le coût de réalisation d’une tâche augmente à mesure que les entreprises d’IA passent d’abonnements forfaitaires à une tarification basée sur l’utilisation.

Les entreprises se retrouvent ainsi confrontées à des factures imprévisibles et souvent plus élevées, car l’utilisation par tâche devient plus difficile à estimer.