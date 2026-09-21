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OpenAI appelle Washington à piloter l'élaboration de normes mondiales pour l'IA
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 19:50
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OpenAI souhaite que les Etats-Unis prennent l'initiative d'un effort international destiné à établir des normes techniques communes pour les systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés. L'entreprise estime qu'une coordination devient nécessaire face au développement potentiel de technologies capables d'améliorer de manière autonome leurs propres capacités, alors que la sécurité de l'IA doit occuper une place importante dans les discussions à l'ONU cette semaine.

Dans un billet publié sur son site à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, OpenAI préconise de mieux articuler les normes nationales et internationales. L'entreprise propose notamment des méthodes communes pour mesurer les capacités et les risques des modèles, ainsi que des protocoles partagés pour signaler les incidents. Elle considère qu'une initiative américaine permettrait aux États-Unis et à leurs alliés de peser davantage sur la définition du futur cadre mondial de l'IA.

Le débat porte également sur le rythme de développement des modèles les plus puissants. OpenAI estime que toute régulation de ce rythme devrait avant tout permettre aux travaux sur l'alignement et la sécurité de rester en avance sur les nouvelles capacités des systèmes. Cette question divise toutefois les acteurs politiques et technologiques, l'administration Trump rejetant les appels à ralentir le développement de l'IA par crainte de favoriser la Chine dans la compétition technologique.

Sam Altman doit intervenir mercredi devant les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'une réunion consacrée à l'IA et à la sécurité internationale, convoquée par la France. Le Conseil avait abordé ces risques pour la première fois en 2023, avec des préoccupations différentes exprimées par Washington et Pékin. Ces discussions interviennent également à l'approche d'une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping à Washington, sur fond de rivalité entre les deux pays dans l'intelligence artificielle.

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