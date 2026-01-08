 Aller au contenu principal
OpenAI affecte 50 milliards de dollars à la réserve d'action pour les employés, selon The Information
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 01:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des détails du rapport et du contexte)

L'automne dernier, OpenAI a mis de côté une réserve d'action pour les employés équivalente à 10 % de la société, cette dernière étant évaluée à 500 milliards de dollars en octobre, a rapporté The Information mercredi, citant deux personnes ayant connaissance des plans.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. OpenAI n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

OpenAI a déjà donné 80 milliards de dollars en action acquise, ce qui, avec la réserve d'action pour les employés, représente environ 26 % de la société, selon le rapport.

La société a entamé des pourparlers préliminaires avec certains investisseurs en vue de lever des fonds à une valeur d'environ 750 milliards de dollars, a rapporté The Information en décembre, soit un bond de 50 % par rapport à la valeur de 500 milliards de dollars déclarée par OpenAI en octobre.

