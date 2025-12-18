OpenAI a envisagé de lever des dizaines de milliards de dollars pour une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, selon The Information

OpenAI a eu des discussions préliminaires avec certains investisseurs pour lever des fonds pour une valorisation d'environ 750 milliards de dollars, a rapporté The Information mercredi.

Le fabricant de ChatGPT pourrait lever jusqu'à 100 milliards de dollars, selon le rapport, citant des personnes ayant connaissance des discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport et OpenAI n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Si les négociations aboutissent, elles représenteraient un bond d'environ 50 % par rapport à la valorisation d'OpenAI, qui s'élevait à 500 milliards de dollars en octobre, à la suite d'un accord dans lequel les employés actuels et anciens ont vendu des actions pour une valeur d'environ 6,6 milliards de dollars.

Par ailleurs, OpenAI, soutenue par Microsoft, se prépare à ce qui pourrait être l'une des plus grandes introductions en bourse jamais réalisées , avec une valorisation potentielle pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars. L'entreprise a jeté les bases de son introduction en bourse et pourrait déposer un dossier auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, selon Reuters.

Cette levée de fonds potentielle souligne l'appétit incessant du secteur de l'IA pour la puissance de calcul, les entreprises s'empressant de construire des systèmes qui égalent ou dépassent les capacités humaines.

Des entreprises telles que Nvidia et Oracle ont signé des accords de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI cette année. Pourtant, les investisseurs restent prudents, à l'affût de tout signe indiquant que la demande en matière d'IA pourrait s'essouffler ou que les investissements considérables ne portent pas les fruits escomptés.