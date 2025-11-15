Le siège de RMC BFM à Paris évacué pendant deux heures après une alerte à la bombe

Une caméra de BFMTV à Paris le 3 avril 2015 ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Les locaux du groupe RMC BFM dans le 15e arrondissement de Paris ont été évacués samedi et les directs des antennes interrompus plus de deux heures et demie en raison d'une alerte à la bombe finalement levée en fin d'après-midi, selon BFMTV.

"L'alerte a été levée à 17H35", a indiqué la chaîne d'information en continu au moment de reprendre le direct, peu avant 18H00.

Cette interruption a "fait suite à une alerte à la bombe qui a touché nos locaux en milieu de journée, une alerte prise au sérieux lors de cette semaine très sensible de commémoration des attentats du 13-Novembre", a expliqué la présentatrice Karine de Ménonville.

En plateau, le journaliste du service police-justice de la chaîne, Paul Conge, a précisé que les locaux avaient été évacués autour de 15H20 "après la réception par la police parisienne d'un message menaçant dans lequel un individu anonyme affirme avoir déposé des engins explosifs dans les locaux et menacé de faire sauter le bâtiment".

La police s'était rendue sur place avec des chiens détecteurs d'explosifs, avait auparavant indiqué une source policière à l'AFP.

Le directeur général de BFMTV Fabien Namias a parlé d'un "événement rarissime" et s'est excusé auprès des téléspectateurs.

"Il n'était pas question - à partir du moment où il y avait une alerte de cette nature - de faire courir le moindre risque aux équipes de BFMTV. On ne pouvait donc pas assurer la continuité de l'antenne", a-t-il expliqué.

Le direct de la chaîne avait été interrompu à la fin de la première partie du journal pour laisser place à de la publicité puis à des documentaires.

"Le groupe RMC BFM engagera les poursuites judiciaires appropriées", a-t-il indiqué dans un communiqué en début de soirée.

La direction du groupe "dénonce avec la plus grande fermeté cet acte malveillant intolérable", ajoute-t-elle.

"Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l'ordre sont sur place pour mener les vérifications", avaient annoncé vers 16H30 la radio RMC et BFMTV sur le réseau social X. "Nos programmes sont temporairement perturbés sur l'ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l'antenne au plus vite".

Selon les journalistes de BFMTV, la rédaction du journal La Tribune, également propriété du groupe CMA CGM et installée dans les mêmes locaux que BFMTV et RMC, a également été évacuée.