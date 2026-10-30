OPay, soutenue par SoftBank, lève 304 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La fintech OPay, soutenue par SoftBank, a annoncé vendredi avoir levé 304 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, faisant ainsi appel aux marchés publics pour se positionner de manière à tirer parti de l'expansion du secteur de la finance numérique dans les économies émergentes.

La société, qui concentre ses activités au Nigeria, a vendu 16 millions d’actions dépositaires américaines (ADS) à 19 dollars chacune lors de son introduction en bourse, contre une fourchette cible comprise entre 19 et 21 dollars, ce qui lui confère une valorisation d’environ 4 milliards de dollars.

Cette opération intervient à un moment où une inflation tenace et une vague de ventes massives sur les titres liés à l’IA pèsent sur le moral des investisseurs, ce qui a poussé plusieurs entreprises à reporter leurs projets d’introduction en bourse, la volatilité des marchés et les inquiétudes concernant les valorisations rendant plus difficile pour les émetteurs d’attirer la demande et d’obtenir des conditions de prix favorables.

Fondée en 2018, OPay fournit des services financiers numériques sur les marchés émergents, notamment au Nigeria, en Indonésie et dans d’autres économies émergentes.

Sa plateforme comble les lacunes des infrastructures bancaires dans les économies émergentes, où l’accès limité aux services financiers traditionnels peut compliquer les transactions quotidiennes, en proposant des services de paiement, de transfert d’argent, d’épargne et de crédit via une seule et même application.

OPay a été fondée par le milliardaire chinois Yahui Zhou, également fondateur de Beijing Kunlun Tech, une société chinoise de jeux vidéo qui détenait auparavant l’application de rencontres Grindr.

La fintech avait levé 400 millions de dollars en 2021, pour une valorisation de 2 milliards de dollars. Elle comptait environ 50 millions d’utilisateurs actifs par mois au 31 juillet, selon son prospectus d’introduction en bourse.

Les entités de SoftBank détenaient une participation de 6,6% dans OPay avant l’introduction en bourse, selon le dossier déposé.

Citigroup, la Deutsche Bank, la Standard Bank et la CICC figurent parmi les chefs de file de l’opération. OPay sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "OPAY".