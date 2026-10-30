OPay, soutenue par SoftBank, lève 304 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La plateforme fintech OPay a annoncé vendredi avoir levé 304 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.