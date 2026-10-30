OPay, soutenue par SoftBank, lève 304 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:52•
Le produit intérieur brut (PIB) du Portugal a progressé de 0,2 % au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, soit une croissance inférieure à celle du deuxième trimestre (0,9 %) en raison d'une baisse des exportations, selon une estimation provisoire ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:48•
La croissance dans la zone euro a atteint 0,4 % au troisième trimestre, un ralentissement par rapport au trimestre précédent mais moins net que ne le redoutaient les analystes, a annoncé vendredi Eurostat. Les analystes s'attendaient pour ce troisième trimestre ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:46•
Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié vendredi une hausse de 23% de son bénéfice net au troisième trimestre, annonçant dans la foulée un plan visant 1,5 milliard de dollars d'économies annuelles. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•30.10.2026•11:35•
La banque britannique NatWest a annoncé vendredi un recul de 4,1 % de son bénéfice net au troisième trimestre, à 1,53 milliard de livres, et voit son titre chuter de plus de 8 % à la Bourse de Londres. Cette baisse du bénéfice s'explique, selon ses comptes, par ...
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