OPay, soutenue par SoftBank, annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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OPay, société spécialisée dans les paiements numériques en Afrique, a révélé vendredi, dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis, que son chiffre d'affaires avait plus que doublé au cours des six premiers mois de l'année.

Ce dépôt intervient alors que la flambée des rendements obligataires et la hausse des taux d’intérêt freinent l’intérêt des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse, ce qui a conduit plusieurs entreprises à reporter leurs projets d’introduction.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le résultat net de cette entreprise de fintech axée sur le Nigeria est passé de 21,7 millions de dollars l'année précédente à 90,9 millions de dollars, tandis que son chiffre d'affaires a plus que doublé, passant de 197,5 millions de dollars à 467,1 millions de dollars au cours du semestre clos le 30 juin.

* OPay propose des services de paiement numérique et de crédit au Nigeria, en Indonésie, en Égypte et au Pakistan, permettant aux consommateurs et aux commerçants d’effectuer des paiements, de transférer de l’argent et d’accéder à des crédits via sa plateforme.

* Fondée par le milliardaire chinois Yahui Zhou, OPay a levé 400 millions de dollars en 2021, pour une valorisation de 2 milliards de dollars. M. Zhou a également fondé la société chinoise de jeux vidéo Beijing Kunlun Tech Co Ltd 300418.SZ , qui était autrefois propriétaire de la célèbre application de rencontres Grindr.

* Les investissements dans la fintech en Afrique se sont développés, les entreprises cherchant à répondre aux besoins d’une population jeune et sous-bancarisée qui adopte de plus en plus les services financiers numériques.

* Stanbic Africa Holdings Limited a accepté d’investir jusqu’à 200 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé mené en parallèle.

* Selon le dossier de registration, les entités du groupe SoftBank détiennent une participation de 6,6% dans OPay avant l’offre.

* OPay prévoit de procéder à une cotation secondaire au Nigeria après avoir finalisé son introduction à la Bourse de New York (NYSE).

* Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank et CICC figurent parmi les chefs de file de l’opération. OPay a déposé une demande d’inscription de ses actions de dépôt américaines (ADS) à la NYSE sous le symbole “OPAY”.