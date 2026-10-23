OPay prévoit de lever jusqu'à 366 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Tirs de balles en caoutchouc de la police contre mortiers d'artifices de manifestants, le son des détonations a secoué plusieurs heures durant le cœur de la capitale albanaise samedi lors d'une nouvelle escalade dans la contestation contre la corruption et les ...
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Des milliers de Brésiliens sont descendus dans la rue samedi pour soutenir le président sortant Luiz Inacio Lula da Silva et son rival conservateur Flavio Bolsonaro, dernières démonstrations de force à la veille d'un second tour qui s'annonce très serré. Les deux ...
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information fournie par AFP Video•24.10.2026•18:15•
Des centaines de manifestants sont confrontés à des grenades fumigènes sur la place Skanderbeg, dans la capitale albanaise de Tirana. Depuis la semaine dernière, des étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer un meilleur soutien à l'éducation et réitérer ...
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