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OPay prévoit de lever jusqu'à 366 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 22:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de paiements numériques OPay a annoncé vendredi qu'elle comptait lever jusqu'à 366 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

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