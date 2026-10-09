OPay prépare son entrée à Wall Street après une forte croissance de ses revenus

OPay, spécialiste des paiements numériques en Afrique soutenu par SoftBank, a déposé son dossier d'introduction en Bourse aux Etats-Unis après avoir plus que doublé son chiffre d'affaires. Principalement implantée au Nigeria, la fintech a enregistré 467,1 millions de dollars de revenus au premier semestre, contre 197,5 millions un an plus tôt, soit une hausse de plus de 136%. Son bénéfice net a également progressé, passant de 21,7 millions à 90,9 millions de dollars.

Fondée par le milliardaire chinois Yahui Zhou, OPay propose des services de paiement, de transfert d'argent et de crédit au Nigeria, en Indonésie, en Egypte et au Pakistan. Son développement s'appuie sur l'adoption croissante des services financiers numériques par une population jeune et encore largement sous-bancarisée. Valorisé à 2 milliards de dollars lors d'une levée de fonds de 400 millions en 2021, le groupe compte SoftBank parmi ses actionnaires, avec une participation de 6,6% avant l'opération.

L'introduction en Bourse intervient dans un contexte de prudence des investisseurs, marqué par des taux d'intérêt élevés et plusieurs reports de cotations. OPay bénéficie toutefois d'un engagement de Stanbic Africa Holdings Limited, qui prévoit d'investir jusqu'à 200 millions de dollars dans un placement privé parallèle. La société vise une cotation à New York sous le symbole "OPAY", avant une éventuelle cotation secondaire au Nigeria. Citigroup, Deutsche Bank, Standard Bank et CICC pilotent l'opération.