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Opale Capital poursuit le renforcement de ses équipes avec deux nominations
information fournie par AOF 25/06/2026 à 09:53

(Zonebourse.com) - Le spécialiste de la sélection de fonds de private equity et de dette privée, a annoncé le recrutement de Malika Mecheri au poste de Head of Operations & Portfolio Monitoring et de Romain de Landesen en qualité de directeur technologique (Chief Technology Officer, CTO).

Rattachée au président Paul Moreno Blosseville, Malika Mecheri sera chargée de superviser et d'optimiser l'ensemble des opérations liées aux fonds de la société. Elle rejoint Opale Capital après avoir notamment occupé les fonctions de directrice financière de l'activité Private Debt d'Eurazeo, où elle a piloté la gestion financière d'un périmètre de plus de 10 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

De son côté, Romain de Landesen définira et pilotera la stratégie technologique d'Opale Capital afin d'accompagner le développement des produits et de garantir la performance et la sécurité des systèmes. Il possède plus de 15 ans d'expérience dans le développement logiciel et les technologies appliquées à la fintech, après des passages chez MiiMOSA, Credit.fr et neocredit.ch.

Opale Capital précise également avoir recruté quatre autres collaborateurs depuis septembre 2025 dans les opérations et le marketing, portant ses effectifs à 15 personnes.

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