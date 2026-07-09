Opale Capital lance Opale Academy

(Zonebourse.com) - Opale Capital annonce le lancement Opale Academy, une plateforme de formation destinée à ses partenaires conseillers. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la société de gestion de renforcer l'éducation financière autour des actifs privés, qu'elle considère comme un levier clé de leur démocratisation.

Accessible directement depuis sa plateforme, Opale Academy se veut bien plus qu'un simple outil pédagogique. Elle a vocation à devenir un espace de partage d'expertises, permettant à Opale Capital de diffuser sa vision des évolutions macroéconomiques, de l'actualité sectorielle et des grandes tendances du non-coté.

La plateforme propose dès son lancement une trentaine de vidéos pédagogiques de deux à trois minutes. Celles-ci abordent les fondamentaux du private equity et de la dette privée, le fonctionnement des fonds les plus performants, les tendances de marché ainsi que des sujets pratiques, tels que la fiscalité ou la liquidité.

L'offre sera enrichie de dix nouvelles vidéos chaque semestre, ainsi que d'articles et de webinaires thématiques destinés à alimenter la réflexion des professionnels à partir des analyses et des convictions de la société de gestion.

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