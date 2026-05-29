 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Opale Capital franchit le cap des 500 millions d'euros d'encours sous gestion
information fournie par AOF 29/05/2026 à 15:58

(Zonebourse.com) - Opale Capital, spécialiste de la sélection internationale de fonds de private equity et de dette privée, franchit le cap des 500 millions d'euros d'encours sous gestion, trois ans après le lancement de son premier fonds.

Lancée fin 2022 avec pour objectif de rendre accessibles aux investisseurs privés et patrimoniaux des fonds d'actifs privés, Opale Capital a connu une forte croissance de ses encours depuis son lancement. La société s'est imposée sur ce marché en forte expansion grâce à une sélection rigoureuse et fondée sur des convictions fortes. Elle compte aujourd'hui plus de 450 partenaires conseillers en gestion de patrimoine et 4000 clients finaux.

"Ce cap franchi résonne avant tout comme une marque de confiance de nos partenaires et investisseurs, précise Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital. "Il nous confère également la solidité financière nécessaire pour les accompagner durablement sur le long terme. Notre ambition est désormais de poursuivre cette dynamique en nous ouvrant à de nouveaux marchés."

Opale Capital propose une gamme de 6 fonds actuellement en levée, couvrant des stratégies de dette privée et de private equity, primaires et secondaires. Sur les 12 derniers mois, la société a connu une croissance de ses effectifs de 25%. 60% des collaborateurs sont dédiés à la gestion et à la commercialisation des fonds.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Novak Djokovic salue le Brésilien Joao Fonseca, tombeur du Serbe à Roland-Garros, le 29 mai 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Roland-Garros: Djokovic prend la porte dès le 3e tour, encore un favori au tapis
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:24 

    La star Novak Djokovic a été éliminé dès le 3e tour de Roland-Garros vendredi par le jeune Joao Fonseca, 19 ans, au lendemain de la chute du N.1 mondial Jannik Sinner, sous une chaleur fatale aux favoris. L'homme aux 24 titres du Grand Chelem, 39 ans, a mené deux ... Lire la suite

  • Ligue 1 - Barrage de relégation - Match retour - OGC Nice - AS Saint-Etienne
    Football-L'OGC Nice bat Saint-Étienne et se maintient en Ligue 1
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:10 

    ‌L'OGC Nice a obtenu vendredi son ​maintien en Ligue 1 grâce à sa victoire à domicile contre l'AS ​Saint-Étienne lors du barrage retour (4-1), trois jours ​après son match ⁠nul à l'aller (0-0). Une semaine après sa ‌défaite en finale de Coupe de France contre le ... Lire la suite

  • UEFA Women's Champions League - Finale - FC Barcelona v OL Lyonnes
    Football-L'OL Lyonnes, large vainqueur du Paris FC, décroche un 19e titre de champion de France
    information fournie par Reuters 29.05.2026 23:05 

    ‌L'OL Lyonnes a remporté vendredi ​un 19e titre de champion de France, le cinquième consécutif, grâce à ​sa large victoire contre le Paris ​FC (5-0) au Groupama ⁠Stadium en finale de la Première ‌Ligue féminine. Six jours après leur net revers en finale ​de ‌la ... Lire la suite

  • L'agence de notation américaine S&P n'a pas modifié la note de la dette française, évaluée à A+ - dette de qualité "moyenne supérieure" ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Dette de la France: S&P laisse la note inchangée
    information fournie par AFP 29.05.2026 23:04 

    L'agence de notation américaine S&P n'a pas modifié vendredi la note de la dette française, évaluée à A+ - dette de qualité "moyenne supérieure" - avec perspective stable. L'agence n'a publié aucun commentaire, laissant sa notation telle quelle. Roland Lescure, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,99 -1,41%
CAC 40
8 183,34 -0,07%
Or
4 542,47 0,00%
TOTALENERGIES
75,18 -0,32%
SOITEC
177,55 -7,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank