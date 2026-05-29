Opale Capital franchit le cap des 500 millions d'euros d'encours sous gestion

(Zonebourse.com) - Opale Capital, spécialiste de la sélection internationale de fonds de private equity et de dette privée, franchit le cap des 500 millions d'euros d'encours sous gestion, trois ans après le lancement de son premier fonds.

Lancée fin 2022 avec pour objectif de rendre accessibles aux investisseurs privés et patrimoniaux des fonds d'actifs privés, Opale Capital a connu une forte croissance de ses encours depuis son lancement. La société s'est imposée sur ce marché en forte expansion grâce à une sélection rigoureuse et fondée sur des convictions fortes. Elle compte aujourd'hui plus de 450 partenaires conseillers en gestion de patrimoine et 4000 clients finaux.

"Ce cap franchi résonne avant tout comme une marque de confiance de nos partenaires et investisseurs, précise Paul Moreno Blosseville, président d'Opale Capital. "Il nous confère également la solidité financière nécessaire pour les accompagner durablement sur le long terme. Notre ambition est désormais de poursuivre cette dynamique en nous ouvrant à de nouveaux marchés."

Opale Capital propose une gamme de 6 fonds actuellement en levée, couvrant des stratégies de dette privée et de private equity, primaires et secondaires. Sur les 12 derniers mois, la société a connu une croissance de ses effectifs de 25%. 60% des collaborateurs sont dédiés à la gestion et à la commercialisation des fonds.

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