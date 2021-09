OPA : une nouvelle vague d'opérations

L'actualité des opérations financières à la mi-septembre. (© Fotolia)

OPA amicale de Sanofi sur Kadmon, dépôt de l'OPA simplifiée d'Aptar sur Voluntis, discussions entre des fonds et Zooplus en vue d'une éventuelle surenchère, sans oublier les opérations en cours (NHOA, Genkyotex, Iliad, GrandVision) : les affaires reprennent.

Les nouveautés

Sanofi lance une OPA amicale sur Kadmon. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe pharmaceutique français visant à poursuivre la croissance de son activité Médecine Générale et permettra d'ajouter immédiatement Rezurock (belumosudil) à son portefeuille Transplantation.

Aux termes de l'accord, approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, les actionnaires de Kadmon recevront 9,50 $ par titre, valorisant Kadmon à environ 1,9 milliard de dollars. Le prix d'achat représente une prime de 79% par rapport au cours de clôture du 7 septembre 2021 sur le Nasdaq et une prime d'environ 113% par rapport au cours moyen pondéré de l'action au cours des 60 dernières séances.

Voluntis : Aptar Group a déposé son OPA simplifiée. Aptar, qui détient désormais 64,29% du capital de ce pionnier des thérapies numériques, s'engage à acquérir les actions Voluntis non détenues au prix unitaire de 8,70 €.

L'offre ne vise pas les 70.000 bons de souscription d'actions non cotés et non cessibles détenus par Kreos Capital V placés sous séquestre jusqu'à la clôture de l'offre. Ce prix de 8,70 € représente une prime de 110% par rapport au cours sur Euronext Growth Paris, le 18 juin 2021, dernière séance avant l'annonce, et une prime de 91% sur la moyenne des 90