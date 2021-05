OPA : Suez et Recticel sur le devant de la scène

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

Accord de rapprochement scellé entre Veolia et Suez, OPA de Greiner sur Recticel, maintien du prix de l'OPA de BPCE sur Natixis à 4 €, ouvertures des offres sur XPO Logistics Europe, PSB Industries et EOS Imaging : le rythme ne faiblit pas.

Les nouveautés

Veolia et Suez ont signé l'accord de rapprochement, après approbation de leurs conseils d'administration respectifs. Cet accord permet à Veolia d'acquérir les actifs stratégiques nécessaires à son projet de construction du champion mondial de la transformation écologique et confirme que le prix d'acquisition par action Suez sera relevé à 20,50 € (dividende attaché).

Cette offre révisée de Veolia devrait être recommandée par le conseil d'administration de Suez avant le 29 juin, après l'obtention d'une attestation d'équité par l'expert indépendant (Finexsi) et avis du comité de groupe.

A l'issue de l'OPA de Veolia, GIP et Meridiam à hauteur de 40% du capital chacun, et du groupe Caisse des Dépôts (dont la CNP Assurances) à hauteur de 20%, deviendraient les actionnaires du nouveau Suez. L'actionnariat salarié est prévu à hauteur de 3% initialement et pourrait être porté à 10% du capital d'ici à 7 ans.

Recticel : OPA en vue de Greiner au prix de 13,50 € l'action. Le groupe autrichien a conclu un accord avec la Compagnie du Bois Sauvage pour acquérir l'intégralité de sa participation de 27,03% dans Recticel (isolation pour la construction, mousses flexibles, literie) au prix de 13,50 € par action. Greiner annonce également son intention de lancer une OPA conditionnelle sur Recticel au même prix de 13,50 € par