OPA, OPM, cession : Groupe Open, TechnipFMC et Zynga en vedette

L'actualité des opérations financières à la mi-janvier 2022. (© Adobestock)

Projet d’OPA simplifiée de New Go sur Groupe Open, offre de cession volontaire sur TechnipFMC, offre publique mixte de Take-Two sur Zynga : les affaires reprennent, sans oublier les opérations en cours (Suez, Visiodent, LV Group). Ce qu’il faut savoir.

Les nouvelles offres

Groupe Open : projet d’OPA simplifiée au prix de 33,50 euros par action . New Go, société contrôlée par les dirigeants fondateurs de Groupe Open agissant de concert avec Montefiore Investment, a acquis deux blocs représentant 10,92% et 3,98% du capital, réalisées au prix de 33,50 euros par action. Ce faisant, New Go détient désormais 87,44% du capital de cette entreprise de services du numérique et va déposer prochainement un projet d’OPA simplifiée au même prix unitaire de 33,50 euros. Ce prix fait ressortir une prime de 20,9% par rapport au cours de clôture au 7 janvier 2022 et une prime de 33,7% par rapport à la moyenne des 60 dernières séances. Si les conditions requises sont réunies, New Go a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.

TechnipFMC : offre de cession volontaire avant une radiation d’Euronext Paris . À l’issue d’un examen approfondi, le groupe parapétrolier, dont le siège opérationnel se trouve désormais à Houston, a décidé de procéder à la radiation volontaire de ses actions d’Euronext Paris. Le conseil d’administration a conclu qu’une cotation unique à Wall Street est plus cohérente par rapport au recentrage stratégique de la société et à son actionnariat. Les porteurs d’actions TechnipFMC cotées sur Euronext Paris pourront, soit conserver leurs actions qu’ils pourront négocier jusqu’au 17 février