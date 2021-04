OPA : les prix offerts sont parfois rehaussés

Le point sur les opérations en avril. (© Fotolia)

Paix des braves signée entre Veolia et Suez, conformité de l'OPA sur Natixis, prix inchangé sur Orange Belgium, mais prix rehaussé sur Creval, sans oublier les OPA amicales de Microsoft sur Nuance et de DiaSorin sur Luminex : le marché reste très actif.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

Veolia et Suez sont donc parvenus à un accord avec un prix de 20,50 euros par action. Meridiam spécialisée dans les infrastructures publiques se réjouit de cet accord qui ramène de la sérénité à la place de Paris. Meridiam est prêt à prendre une large part du futur ensemble d'une valeur de l'ordre de 7 milliards d'euros, dans la mesure où la gouvernance et les critères retenus permettent de mettre en œuvre un projet industriel de très long terme.

En attendant, la cour d'appel de Versailles constate, dans un arrêt rendu le 15 avril 2021, que Veolia a respecté les droits et attributions des instances représentatives du personnel de Suez en transmettant les documents et les informations susceptibles d'être communiqués au stade de l'acquisition des 29,9% de Suez auprès d'Engie. Cette décision confirme définitivement Veolia dans ses droits d'actionnaire.

Natixis : l'OPA simplifiée de BPCE est conforme, selon l'AMF, qui a tenu compte des arguments présentés par des actionnaires minoritaires. BPCE, qui détient 70,53% du capital, s'engage donc à acquérir la totalité des actions non détenues au prix unitaire de 4 euros (dividende de 0,06 euros désormais détaché). Ce prix fait ressortir une prime de 15,5% sur le dernier cours non affecté avant l'annonce et une prime de