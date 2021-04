OPA : encore quatre nouvelles opérations !

Le point sur les opérations sur le marché. (© Adobestock)

Nouveaux développements dans la bataille Suez/Veolia avec l'intervention de l'AMF, OPA en perspective sur Tunnel Prado Carénage et dépôt de trois offres simplifiée (Media 6, Société Française de Casinos, PSB Industries) : avril démarre sur les chapeaux de roue.

Les nouveautés Sur Euronext Paris

o Le feuilleton Suez/Veolia

La réponse de Suez porte atteinte aux règles applicables aux offres publiques, selon l'AMF. L'Autorité des marchés financiers a été saisie par Veolia d'un projet d'offre publique visant les actions Suez, libellé à 18 euros par action, pour lequel Suez doit déposer auprès de l'Autorité un projet de note en réponse, afin que cette dernière puisse statuer sur le projet déposé. La recherche d'une solution négociée entre les parties est tout à fait légitime, mais elle doit respecter les principes de transparence et d'intégrité du marché, de loyauté dans les transactions et la compétition, ainsi que du libre jeu des offres et de leurs surenchères, explique-t-elle. L'AMF considère que les modifications que Suez a apportées au dispositif de la fondation de droit néerlandais, combinées au soutien à la proposition du consortium Ardian-GIP négociée par le conseil d'administration, portent atteinte à ces règles et principes directeurs que l'AMF a pour mission de faire respecter.

Suez dénonce la position de l'AMF favorable à Veolia. Par un communiqué du 2 avril, l'Autorité des marchés financiers exprime une prise de position incompréhensible et favorisant une nouvelle fois Veolia, explique Suez dans un communiqué. «Cette prise de position intervient au terme d'un