OP Bancorp progresse après avoir dévoilé son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Les actions de la banque communautaire OP Bancorp OPBK.O ont bondi de 5,5 %; dernière hausse de 4,2 % à 14,72 $ ** Jeudi soir, OPBK a dévoilé un nouveau programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 700 000 actions

** Les rachats peuvent être effectués dans le cadre de transactions sur le marché libre et de transactions négociées de gré à gré

** OPBK a 14,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 210 millions de dollars, selon les données de LSEG

** L'un des deux courtiers évalue l'action à "acheter" et l'autre à "conserver"; PT médian de 16 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions d'OPBK ont baissé de 10,7 % depuis le début de l'année

