Onxeo reçoit un avis d'autorisation aux États-Unis pour un nouveau brevet qui élargit la protection d'AsiDNA(TM) en association avec un inhibiteur de PARP

Ce nouveau brevet protège à la fois AsiDNA(TM) en association avec un inhibiteur de PARP et l'utilisation de la combinaison pour le traitement de cancer présentant un profil génétique dit « HR proficient »



Paris (France), le 9 juin 2021 - 18h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui avoir reçu de l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), un avis d'autorisation pour un brevet qui élargit, aux États-Unis, la protection d'AsiDNA(TM), son inhibiteur first-in-class de la réparation de l'ADN tumoral, en association avec tout inhibiteur de PARP (PARPi). Ce brevet protège à la fois l'association d'AsiDNA(TM) avec un PARPi ainsi que son utilisation pour le traitement de certains cancers, pour lesquels la voie de réparation de l'ADN par recombinaison homologue (HR) n'est pas altérée ou déficiente. Ces tumeurs dites « HR-proficientes » sont significativement moins sensibles au traitement par inhibiteurs de PARP.



