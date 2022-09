Onxeo publie ses résultats financiers du S1 2022 et fait le point sur ses activités

Recentrage des efforts de R&D et accélération des programmes précliniques et cliniques à l’international

Trésorerie de 26,9 millions d’euros au 30 juin 2022

Visibilité financière assurée jusqu’au 2ème trimestre 2023



Le Dr Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d’Onxeo, déclare : « Ce premier semestre a été l’occasion de profondes transformations pour Onxeo, aussi bien dans son organisation que dans sa gouvernance, visant à recentrer nos efforts de recherche clinique et à renforcer notre présence au niveau mondial. Cette nouvelle orientation a été notamment rendue possible grâce au soutien de nos actionnaires historiques Invus et Financière de la Montagne, qui ont participé à notre dernière augmentation de capital permettant de sécuriser nos opérations jusqu’au 2ème trimestre 2023. »



