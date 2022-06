ONXEO : la demande initiale d’IND pour AsiDNA a reçu l’approbation « Study May Proceed » de la part de la FDA

Onxeo va initier sa première étude de phase 1b/2 aux États-Unis chez des patients atteints de tumeurs solides



« Je suis très fière que notre équipe ait pu déposer et obtenir l'autorisation de la FDA pour son premier IND américain en très peu de temps. Nous sommes maintenant prêts à démarrer notre premier essai clinique avec AsiDNA aux États-Unis, avec le soutien total de nos équipes cliniques et réglementaires », déclare le Dr Shefali Agarwal, Présidente Directrice Générale d’Onxeo. « Nous pensons que notre candidat médicament a le potentiel d'avoir un impact significatif sur la vie des patients atteints de tumeurs solides récurrentes qui ont progressé lors d'un traitement initial avec un inhibiteur de PARP. Ceci est cohérent avec les résultats précliniques d'AsiDNA, qui ont accru notre compréhension de son potentiel contre la résistance acquise aux inhibiteurs de PARP et qui ont constitué la base de notre première étude chez l'homme ».



