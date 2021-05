Onxeo annonce la formation d'un Comité d'Experts Scientifiques indépendants composé de personnalités de premier plan

Ce nouveau comité d'experts internationaux conseillera la Société sur les aspects scientifiques et cliniques du développement des programmes actuels et futurs d'Onxeo



Paris (France), le 31 mai 2020 - 7h CEST - Onxeo S.A. (Euronext Growth Paris : ALONX, Nasdaq First North Copenhagen : ONXEO), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce aujourd'hui la formation d'un nouveau comité, composé d'experts scientifiques et cliniques de premier plan dans les domaines du DDR, de la résistance aux traitements et plus globalement du développement de médicaments en oncologie. Le Comité conseillera et guidera la Société dans l'avancement de sa plateforme exclusive de composés dans le domaine du DDR et dans le développement de thérapies innovantes visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits et améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer.



