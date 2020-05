Onxeo annonce l'adoption de l'ensemble des résolutions à titre ordinaire lors de son assemblée générale du 29 mai 2020

L'assemblée générale extraordinaire se réunira le 19 juin 2020 en 2ème convocation



Paris (France), le 29 mai 2020 - 17h45 CEST - Onxeo S.A. (Euronext Paris, NASDAQ Copenhague : ONXEO - éligible PEA-PME), ci-après « Onxeo » ou « la Société », société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de médicaments innovants ciblant les mécanismes de réponse aux dommages de l'ADN tumoral (DDR) pour lutter contre les cancers rares ou résistants, annonce que l'assemblée générale réunie ce jour a adopté l'ensemble des résolutions à titre ordinaire, à plus de 87% des voix.



Les actionnaires de la société ont notamment renouvelé les mandats d'administrateurs de Judith Greciet, de Financière de la Montagne et de Christine Garnier pour une nouvelle période de trois ans.

Onxeo souhaite remercier l'ensemble de ses actionnaires pour leur engagement et leur soutien.



Le quorum réuni de 21,01% n'a pas permis de délibérer sur les résolutions à titre extraordinaire et une assemblée générale extraordinaire sur seconde convocation se tiendra le 19 juin 2020 à 10 heures, également à huis-clos, pour délibérer sur le même ordre du jour.



Le vote des actionnaires ayant voté à distance à la première assemblée générale reste valable et comptabilisé pour l'assemblée générale sur seconde convocation.



