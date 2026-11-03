ONWARD Medical réalise un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros au troisième trimestre 2026, porté par une dynamique commerciale soutenue et de solides avancées cliniques

Eindhoven, Pays-Bas, le 3 novembre 2026 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – ADR américain : ONWRY), entreprise pionnière dans le développement de thérapies visant à restaurer le mouvement, les fonctions motrices et l’autonomie des personnes atteintes de lésions de la moelle épinière et d’autres troubles de la mobilité, annonce aujourd’hui ses résultats du troisième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités :



Faits marquants financiers : La Société a réalisé un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros au troisième trimestre et disposait d’une trésorerie de 73,4 millions d’euros au 30 septembre 2026.



Dynamique commerciale : 88 systèmes ARC-EX® ont été vendus ou mis à disposition dans le cadre d’évaluations payantes au troisième trimestre, soit une croissance de 120 % du nombre d’unités sur un an. À la fin du trimestre, ARC-EX était disponible dans plus de 170 établissements de soins à travers le monde, dont 150 centres de rééducation et établissements du Département américain des anciens combattants (Veterans Affairs, VA) aux États-Unis.



Étude pivot internationale Empower BP : La Société a poursuivi les avancées de l’étude Empower BP, avec 31 participants inclus à ce jour et 16 centres cliniques recrutant activement aux États-Unis, au Canada et en Allemagne.



Avancées cliniques : La Société a fait progresser plusieurs études cliniques de faisabilité explorant de futures indications pour la thérapie expérimentale ARC-IM®.