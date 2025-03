ONWARD Medical ONWARD Medical accélère la recherche sur la maladie de Parkinson avec le soutien de la Fondation Michael J. Fox Foundation et du Département de la Défense des États-Unis

La fondation Michael J. Fox Foundation pour la recherche sur Parkinson soutient une étude sur les troubles de la mobilité dans la maladie de Parkinson ; le premier participant a été recruté fin 2024

Une subvention du Département de la Défense des États-Unis soutiendra une étude sur l’instabilité de la pression artérielle ; le premier recrutement est prévu au premier semestre 2025

Ces deux études explorent le potentiel du système ARC-IM au-delà des lésions de la moelle épinière



EINDHOVEN, le 4 mars 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), annonce aujourd’hui avoir obtenu deux subventions visant à soutenir des études cliniques exploratoires évaluant le potentiel de son système ARC-IM chez les patients atteints de la maladie de Parkinson.



« La polyvalence et le potentiel du système ONWARD ARC-IM ont été validés par des subventions de ces organisations prestigieuses, soutenant la recherche pour déterminer si notre technologie peut être exploitée au-delà des lésions de la moelle épinière », a déclaré Dave Marver, CEO d’ONWARD Medical. « Il y a 10 millions de personnes dans le monde vivant avec la maladie de Parkinson, et nous espérons que le système ARC-IM pourra leur offrir de nouvelles options thérapeutiques puissantes. »



