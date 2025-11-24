ONWARD Medical enregistre une forte adoption d’ARC-EX aux États-Unis et réalise d’importantes avancées scientifiques et réglementaires au troisième trimestre 2025

Eindhoven, Pays-Bas, le 24 novembre 2025 — ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD – US ADR : ONWRY), entreprise de neurotechnologie leader qui développe des thérapies innovantes visant à restaurer la mobilité, la fonction et l’autonomie des personnes touchées par une lésion de la moelle épinière ou d’autres troubles du mouvement, annonce aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre 2025:



• Traction commerciale : L’entreprise a atteint son objectif avec 40 systèmes ARC-EX® vendus en Q3.



• Avancées réglementaires : La Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé une exemption pour dispositif expérimental (IDE) pour le système ARC-IM®, permettant le lancement de l’étude pivot mondiale Empower BP. L’entreprise a obtenu le marquage CE pour le système ARC-EX. En novembre, la FDA a également autorisé l’utilisation du système ARC-EX à domicile aux États-Unis.



• Leadership scientifique et technologique : Des publications majeures dans Nature, Nature Medicine et Neurology: Clinical Practice sont venues renforcer le corpus de preuves cliniques soutenant les thérapies innovantes de l’entreprise.



• Points forts financiers : L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,7 million d’euros en Q3 et a levé avec succès plus de 50 millions d’euros en capital-actions en octobre, prolongeant sa visibilité financière jusqu’au premier trimestre 2027.