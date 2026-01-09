Tempête Goretti: 320.000 foyers sans électricité, l'EPR de Flamanville arrêté

Des câbles électriques arrachés par la chute d'arbres après le passage de la tempête Goretti, à Dodainville, dans la Manche, le 9 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Quelque 320.000 foyers restaient privés d'électricité vendredi en France après le passage de la tempête Goretti qui a fait deux blessés graves dans le nord du pays et provoqué l'arrêt du réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche.

Un homme de 26 ans a été hospitalisé après avoir chuté de son toit en tentant de réinstaller une tuile, a annoncé la préfecture du Nord. Un autre homme, âgé de 43 ans, s'est blessé dans des circonstances similaires dans l'Aisne.

Dans la Manche, placée une partie de la nuit en vigilance rouge vents violents, niveau d'alerte le plus élevé, EDF a mis l'EPR de Flamanville à l'arrêt en raison de la tempête.

Météo-France a confirmé le retour au calme, après des vents violents dépassant parfois 200 km/h sur le littoral normand, en rétrogradant en vigilance jaune la quasi-totalité du pays, y compris la Manche. Seules les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent vendredi en vigilance orange.

"Les vents faiblissent" mais "les averses qui se mettent en place à l'arrière de la perturbation sont associées à de fortes rafales", avertit toutefois le service météorologique.

Une route est barrée par des arbres tombés lors de la tempête Goretti, à Sainte-Marie-du-Mont (Manche) le 9 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

La tempête Goretti a fortement affecté la circulation des trains, avec 400 incidents dans les régions touchées: arbres, branches, serres ou bâches soufflés par le vent et posés en travers des voies, a expliqué SNCF Réseau.

En Normandie, la reprise du trafic ferroviaire, totalement interrompu depuis jeudi soir, pourrait prendre "plus de temps que prévu" et la plupart des lignes ne seront pas rétablies avant samedi, prévient la SNCF.

En Ile-de-France, la chute d'un arbre sur les caténaires entre Corbeil et Melun a provoqué de gros dégâts et cette branche du RER D sera fermée tout le week-end. La circulation du RER A est également perturbée.

Du Finistère à la Seine-Maritime, les pompiers sont intervenus pour des centaines de chutes d'arbres et de câbles électriques ou encore des toitures éventrées.

Dans le seul département de la Manche, le plus touché, le préfet Marc Chappuis a recensé 400 interventions, jugeant l'intensité de l'événement "exceptionnelle". Il a fait état de huit blessés dont deux hospitalisés.

Une rafale de vent a atteint jeudi soir 213 km/h à Barfleur.

"Le système d'alerte a bien fonctionné et permis à tous les habitants de se mettre à l'abri et d'éviter que des objets se transforment en projectiles. Ca explique que le bilan humain reste modéré", a-t-il déclaré.

- "Tous les objets vibraient" -

Des messages d'alerte aux vents violents, dus à la tempête Goretti, sont diffusés sur la route menant à Saint-Malo (Ile-et-Vilaine) le 9 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"Nous sommes restés au rez-de-chaussée car, à l'étage, c'était très impressionnant: tous les objets vibraient dans la maison et on voyait la cime des arbres se balancer partout. Je n'ai jamais vu des dégâts comme ça", témoigne Virginie Pasco, 44 ans, une habitante de La Hague, à l'extrémité de la péninsule du Cotentin.

Quelque 320.000 clients restaient privés de courant vendredi à 12h00 dans l'ensemble de la France, selon un nouveau bilan du gestionnaire de réseau Enedis, qui a pu réalimenter 60.000 foyers dans la matinée.

L'essentiel des foyers concernés se situe en Normandie.

L'impact de Goretti sur le réseau est nettement inférieur à celui de la tempête Ciaran, qui avait privé d'électricité 1,2 million de foyers en novembre 2023.

Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans ce département ainsi qu'en Seine-Maritime.

A l'approche de la tempête Goretti, une vague déferle sur le port du Conquet (Finistère) le 8 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

A Cherbourg, "vingt personnes ont été relogées en urgence dans un gymnase mais il n'y a pas eu de victimes, seulement des dégâts matériels", a déclaré à l'AFP le maire Benoît Arrivé.

En Seine-Maritime, un arbre de 45 mètres s'est abattu sur un ensemble de cinq logements à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, nécessitant le relogement des occupants.

Le port de Dieppe a été fermé en raison de la montée du niveau de l'eau sous l'effet de la tempête, qui a également provoqué des "inondations importantes" à Étretat et à Fécamp.

Des rafales frôlant les 160 km/h ont aussi balayé le sud-ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité.