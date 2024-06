ONWARD® Medical annonce sa participation au Stifel European Healthcare Summit

Le PDG Dave Marver rencontrera les investisseurs pour échanger sur les réalisations de la société et les étapes à venir



EINDHOVEN, Pays-Bas, 26 juin 2024 - ONWARD Medical N.V. (Euronext : ONWD), société de technologie médicale à l’origine de thérapies* innovantes pour restaurer le mouvement, la fonction et l’indépendance chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière (SCI), annonce aujourd'hui sa participation au Stifel European Healthcare Summit à Lyon en France, du 25 au 27 juin.



Le PDG Dave Marver rencontrera des investisseurs actuels et potentiels d'ONWARD Medical parmi les principaux fonds spécialisés et généralistes européens.



Pour en savoir plus sur l'engagement d'ONWARD Medical à collaborer avec la communauté des lésions de la moelle épinière (SCI) pour développer des solutions innovantes permettant de restaurer le mouvement, la fonction et l'indépendance après une lésion de la moelle épinière, veuillez visiter : www.ONWD.com



