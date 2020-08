Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Onu-Le Conseil de sécurité rejette la proposition US pour l'Iran-Pompeo Reuters • 15/08/2020 à 00:16









15 août (Reuters) - Le Conseil de sécurité de l'Onu a rejeté vendredi une proposition des Etats-Unis de prolonger l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo. Dans un communiqué, le chef de la diplomatie américaine a déclaré que cette décision "ouvrait la voie à ce que le principal soutien mondial du terrorisme achète et vende des armes conventionnelles sans restrictions spécifiques de l'Onu pour la première fois en plus d'une décennie. (Eric Beech à Washington; version française Jean Terzian)

