Onu-Le Conseil de sécurité rejette la proposition US pour l'Iran

(Actualisé tout du long avec précisions; production photo/TV à disposition) NEW YORK, 15 août (Reuters) - Les Etats-Unis n'ont pas réussi vendredi à obtenir du Conseil de sécurité de l'Onu qu'il prolonge l'embargo sur les ventes d'armes à l'Iran, alors que la Russie et la Chine ont opposé leur veto au projet de résolution et que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et huit autres membres se sont abstenus. Cet embargo, instauré dans le cadre de l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien, doit prendre fin en octobre. Le secrétaire d'Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré dans un communiqué que cette décision "ouvrait la voie à ce que le principal soutien mondial du terrorisme achète et vende des armes conventionnelles sans restrictions spécifiques de l'Onu pour la première fois en plus d'une décennie". La Russie et la Chine, alliées de l'Iran, avaient exprimé de longue date leur opposition au projet américain, qui appelait à un embargo sur les ventes d'armes à l'Iran sans limitation de durée. Le président russe Vladimir Poutine a proposé que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité discutent en visioconférence de la question, une réunion à laquelle la France est disposée à prendre part. Malgré leur retrait du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA en anglais), les Etats-Unis ont menacé de recourir à un mécanisme déclenchant un retour automatique à l'ensemble des sanctions internationales contre l'Iran si le Conseil de sécurité ne prolonge pas sans limitation de durée l'embargo sur les ventes d'armes à la République islamique. Cet éventuel "snapback" aurait certainement pour effet de tuer le PAGC, alors que Téhéran a déjà commencé à violer des termes de l'accord en réponse au retrait de Washington et à la réimposition de sanctions américaines unilatérales. (Michelle Nichols; version française Jean Terzian)

