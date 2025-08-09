Ontrak Inc devrait afficher une perte de 1,53 $ par action

* Ontrak Inc OTRK.OQ OTRK.O devrait enregistrer une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Miami, en Floride, devrait annoncer une baisse de 2,1 % de son chiffre d'affaires, à 2,4 millions de dollars, contre 2,45 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.Les prévisions de la société le 20 mai 2025, pour la période se terminant le 30 juin, tablaient sur un chiffre d'affaires compris entre 2,20 millions de dollars et 2,60 millions de dollars.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ontrak Inc est une perte de 1,53 $ par action.

* Le seul avis d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour Ontrak Inc est de 3,00 $, soit environ 87,5 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,37 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 23:20 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)