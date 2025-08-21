Ontic lève 230 millions de dollars sous l'égide de KKR, alors que les dépenses des entreprises en matière de sécurité augmentent

La société de logiciels de sécurité d'entreprise Ontic a levé 230 millions de dollars lors d'un tour de table mené par le géant de l'investissement alternatif KKR KKR.N , a-t-elle déclaré vendredi, alors qu'elle cherche àse développer au niveau mondial et dans le secteur gouvernemental.

La plateforme d'Ontic aide les équipes de sécurité des entreprises à répondre aux menaces physiques qui pèsent sur le personnel et les installations. La société affirme que son logiciel élimine les processus manuels tout en protégeant les cadres supérieurs, en prévenant la violence sur le lieu de travail et en limitant les risques liés aux déplacements.

Le financement de la série C intervient à un moment où les dépenses de sécurité des entreprises ont augmenté à la suite de la fusillade mortelle d'un cadre du UnitedHealth Group

UNH.N l'année dernière, alors que de plus en plus d'entreprises considèrent que leurs cadres supérieurs sont de plus en plus menacés.

Les entreprises recherchent de plus en plus des solutions de sécurité préventives telles que l'analyse des comportements et des menaces, ainsi que des solutions réactives telles que la surveillance et les alarmes.

Ontic compte actuellement parmi ses clients plusieurs entreprises du classement Fortune 50 dans les secteurs de la technologie, des services financiers et des biens de consommation.

"Nous avons grandi dans les grandes entreprises et nous nous tournons maintenant vers l'espace fédéral et gouvernemental", a déclaré Lukas Quanstrom, cofondateur et directeur général d'Ontic, lors d'une interview accordée à Reuters.

Lukas Quanstrom a également déclaré que la société s'était jusqu'à présent concentrée sur les clients basés aux États-Unis afin d'économiser du capital. Avec le financement de KKR, elle espère maintenant se développer à l'échelle mondiale.

"La connaissance approfondie du secteur de l'administration fédérale, le réseau mondial et les ressources opérationnelles de KKR sont l'une des raisons pour lesquelles nous sommes très enthousiasmés à l'idée de nous associer à eux", a déclaré Lukas Quanstrom.

JMI Equity, Silverton Partners, Ridge Ventures et Ten Eleven Ventures ont également participé à ce tour de table. L'entreprise n'a pas révélé l'évaluation à laquelle le financement a été obtenu.

Ce tour de table intervient près de quatre ans après que la société a levé 40 millions de dollars, sous l'égide de JMI Equity.