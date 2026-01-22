 Aller au contenu principal
Ontex propose une innovation pour l'hygiène féminine en Europe
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:42

Le groupe belge lance un protège-slip multi-liquide inédit sur le marché européen. Ce produit cible spécifiquement les besoins non satisfaits des femmes en période de périménopause et de ménopause, un segment démographique en expansion.

Commercialisée initialement chez un distributeur de premier plan en Allemagne, cette solution sera déployée dans toute l'Europe au cours des prochaines semaines.

Ce dispositif médical, validé par des tests où 90% des utilisatrices se disent prêtes à le recommander, offre une protection contre les flux menstruels, les fuites urinaires légères et les pertes quotidiennes.

Chiara Alleva, responsable de la catégorie hygiène féminine, affirme que cet outil vise à offrir des "solutions intelligentes et abordables qui s'adaptent aux besoins changeants" des consommatrices.

Pour Ontex, cette diversification permet de renforcer sa présence dans les rayons de la grande distribution avec un produit à forte valeur ajoutée, garantissant jusqu'à huit heures de protection et de contrôle des odeurs.

En fin de matinée, le titre progresse de 1% à Bruxelles.

