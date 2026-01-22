Ontex propose une innovation pour l'hygiène féminine en Europe
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 11:42
Commercialisée initialement chez un distributeur de premier plan en Allemagne, cette solution sera déployée dans toute l'Europe au cours des prochaines semaines.
Ce dispositif médical, validé par des tests où 90% des utilisatrices se disent prêtes à le recommander, offre une protection contre les flux menstruels, les fuites urinaires légères et les pertes quotidiennes.
Chiara Alleva, responsable de la catégorie hygiène féminine, affirme que cet outil vise à offrir des "solutions intelligentes et abordables qui s'adaptent aux besoins changeants" des consommatrices.
Pour Ontex, cette diversification permet de renforcer sa présence dans les rayons de la grande distribution avec un produit à forte valeur ajoutée, garantissant jusqu'à huit heures de protection et de contrôle des odeurs.
En fin de matinée, le titre progresse de 1% à Bruxelles.
Valeurs associées
|5,0800 EUR
|Euronext Bruxelles
|+0,79%
A lire aussi
-
L'Irak a annoncé jeudi lancer des procédures judiciaires contre des prisonniers du groupe jihadiste Etat islamique (EI) transférés depuis la Syrie, dans le cadre d'une opération de l'armée américaine qui y craint des failles sécuritaires. Mercredi, Washington avait ... Lire la suite
-
Un ancien agent autrichien est jugé depuis jeudi pour avoir notamment vendu des informations à la Russie, au risque d'entacher la réputation de son pays auprès de ses partenaires européens. Le procès de Egisto Ott, 63 ans, s'est ouvert au tribunal de Vienne, devant ... Lire la suite
-
Getlink , gestionnaire du tunnel sous la Manche, a vu son chiffre d'affaires progresser de 18% au dernier trimestre 2025, avec notamment un trafic de passagers dans les trains à grande vitesse en croissance de 6%. Son chiffre d'affaires a atteint 384 millions d'euros, ... Lire la suite
-
Nvidia et les autres géants de l'IA ne sont pas les seuls à profiter de l'euphorie boursière...Jeudi, les actions du fabricant japonais de toilettes Toto, connu pour ses bidets high-tech, ont clôturé en hausse de 9,7% grâce au lien inattendu de l'entreprise avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer