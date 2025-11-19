information fournie par Reuters • 19/11/2025 à 14:43

Onsemi progresse après l'annonce d'un plan d'autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

19 novembre - ** L'action du fabricant de puces Onsemi

ON.O augmente de 2,6 % à 46,76 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

** Le nouveau programme de rachat d'actions sera lancé en janvier 2026 et s'étendra sur trois ans

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27,7 % cette année