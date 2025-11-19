Onsemi progresse après l'annonce d'un plan d'autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** L'action du fabricant de puces Onsemi
ON.O augmente de 2,6 % à 46,76 $ avant la mise sur le marché
** La société annonce une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars
** Le nouveau programme de rachat d'actions sera lancé en janvier 2026 et s'étendra sur trois ans
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 27,7 % cette année
