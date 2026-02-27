IAG: bénéfice annuel en hausse pour la maison-mère de British Airways et Iberia

( AFP / JAIME REINA )

Le groupe IAG, maison-mère de British Airways et Iberia, a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 22% en 2025, à 3,3 milliards d'euros, grâce notamment à une baisse de sa facture carburant, et se dit optimiste pour l'année en cours.

"Nous abordons l'avenir avec confiance", déclare dans un communiqué le directeur général du groupe, Luis Gallego, soulignant que "les perspectives en matière de tendances de voyage restent favorables".

La hausse du bénéfice à 3,3 milliards d'euros, contre 2,7 milliards en 2024, s'explique en partie par la baisse des frais de carburant, de 525 millions d'euros sur l'année. Le chiffre d’affaires est lui en légère hausse de 3,5 %, à 33,2 milliards d'euros.

Ces résultats s'inscrivent dans la lignée de ceux du groupe Air France-KLM, qui a aussi annoncé un bénéfice en hausse.

L'année 2025 a été marquée pour IAG par "un certain affaiblissement au troisième trimestre dans le segment loisirs du marché américain au départ des États-Unis", mais celui-ci a été compensé par la solidité de l'activité dans les "cabines premium", souligne Luis Gallego.

Le groupe a commandé en 2025 "71 avions long-courriers de dernière génération", dont la livraison est prévue entre 2028 et 2033, "ainsi que des options pour 23 appareils supplémentaires", a-t-il souligné.

Il relève que l'entreprise "continue de subir des retards de livraison" d'appareils "en raison de difficultés chez ses fournisseurs".

M. Gallego maintient par ailleurs l'intérêt du groupe pour la compagnie TAP Air Portugal, en cours de privatisation par le gouvernement portugais, qu'il considère "comme une opportunité stratégique intéressante".

Mais elle "devra se faire à des conditions créatrices de valeur pour les actionnaires", ajoute-t-il.

Lisbonne souhaite conclure en 2026 la privatisation de jusqu'à 49,9% du capital de TAP, renationalisée dans l'urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19.

L'intérêt d'IAG avait été officialisé fin novembre. Air France-KLM et Lufthansa sont également dans la course.