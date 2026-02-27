 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes prudentes à l'ouverture
information fournie par AFP 27/02/2026 à 09:25

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert sans grand élan vendredi, prudentes après les résultats du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, qui n'ont pas suffi à calmer les doutes sur l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges européens, Paris perdait 0,10% et Francfort quelque 0,06%, quand Londres prenait 0,20% et Milan 0,15%.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
138,8000 EUR Euronext Paris +1,31%
